(Montréal) Le groupe Tragically Hip lance un nouveau coffret deluxe de son célèbre album Fully Completely, qui fête cette année ses 30 ans.

La Presse Canadienne

Le coffret comprend notamment des disques vinyles, ainsi qu’un livre de 56 pages.

L’album de 1992 a été un énorme succès pour le groupe et inclut des chansons célèbres telles que Locked in the Trunk of a Car, Courage et At the Hundredth Meridian.

Au Prix de musique Polaris de 2017, Fully Completly avait remporté le Prix du patrimoine dans la catégorie 1986-1995.