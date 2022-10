Dans la chanson titre de son album à venir, l’autrice-compositrice-interprète canadienne Carly Rae Jepsen (Call Me Maybe, Good Time) partage le micro avec Rufus Wainwright.

Catherine Handfield La Presse

Le titre s’intitule The Loneliest Time. « Si vous aimez les sections en cinq parties pour cordes, les pistes de plus de 4 : 30 et les ballades disco puissantes… vous voudrez peut-être y jeter un coup d’œil », a écrit Carly Rae Jepsen sur Twitter.

Désolé, votre navigateur ne supporte pas les videos

L’album The Loneliest Time, qui contient aussi les titres Western Wind, Beach House et Talking To Yourself, paraîtra le 21 octobre. Il s’agit du cinquième de Carly Rae Jepsen, originaire de la Colombie-Britannique.