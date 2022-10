Yeah Yeah Yeahs

Un retour ardent (7,5/10)

Bien que l’extrait Spitting Off the Edge of the World soit dévoilé depuis juin dernier, l’effet est puissant quand on se consacre au nouvel album des Yeah Yeah Yeahs pour la première fois et que les accords mordants au clavier de la chanson d’ouverture résonnent dans nos oreilles.