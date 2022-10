Les nouvelles se suivent et ne se ressemblent pas pour le chanteur britannique Ed Sheeran.

Stéphanie Morin La Presse

Le musicien a dévoilé lundi les dates de sa toute première tournée nord-américaine en cinq ans. Et Montréal n’est pas au programme.

De fait, les seuls arrêts canadiens de la « tournée mathématique » (ainsi surnommée en raison de son titre imprononçable, soit + – = ÷ x Tour) seront Toronto et Vancouver. Ed Sheeran sera de passage au Rogers Centre de Toronto le 17 juin 2023. Pour l’occasion, il sera accompagné sur scène par Dylan et Rosa Linn. Il montera sur scène au BC Place de Vancouver le 2 septembre, en compagnie de Maisie Peters et Khalid.

Les autres dates de la tournée incluent notamment Philadelphie (3 juin), East Rutherford au New Jersey (10 juin), Foxborough au Massachusetts (1er juillet) et Las Vegas (9 septembre).

Encore accusé de plagiat

D’autre part, le chanteur se retrouvera de nouveau au tribunal dans une cause de plagiat. Cette fois, on lui reproche de s’être un peu trop inspiré de la pièce Let’s Get It On de Marvin Gaye pour sa chanson Thinking Out Loud.

Les héritiers du coauteur Ed Townsend ont déposé une plainte pour plagiat contre la star britannique en 2016. Louis Stanton, le juge principal du district de New York, a décidé jeudi dernier de traduire Ed Sheeran devant la justice. La date de l’audience, prévue au tribunal de Manhattan, n’a pas encore été dévoilée.

Les plaignants réclament 100 millions de dollars de dommages et intérêts au chanteur. Selon la BBC, les héritiers estiment que Sheeran a emprunté à la pièce de Marvin Gaye, sortie en 1973, « sa mélodie, ses rythmes, ses harmonies, sa batterie, sa ligne de basse, son refrain, son tempo, sa syncope et sa mise en boucle. » Le tout sans autorisation ni crédit.

Ed Sheeran n’en est pas à son premier procès pour plagiat. Récemment, il a été accusé d’avoir copié une partie de la mélodie de la chanson Oh Why de Sami Chokri et Ross O’Donoghue pour son succès Shape of You. En juin, la justice britannique a toutefois tranché en faveur de Sheeran, lui accordant une forte somme (1,4 million de dollars canadiens) en dommages et intérêts.