The Mars Volta a marqué la première décennie de notre siècle avec un son inédit mariant l’énergie du post-hardcore et la complexité du post-prog. Mais dix ans après leur dernier effort Noctourniquet, Cedric Bixler-Zavala et Omar Rodriguez-Lopez avaient autre chose en tête en redémarrant la machine TMV.

Pierre-Marc Durivage La Presse

Déjà exprimés en filigrane dès le début de l’aventure en 2002, les rythmes latins explosent ici d’entrée de jeu sur Blacklight Shine, appuyés sur la basse chatoyante d’Eva Gardner, de retour avec le groupe, 20 ans plus tard. Pourtant, on retrouve la même tension, celle propre à The Mars Volta, mais dans une facture nouvelle, accessible. Cette ambiance se transmet aussitôt à Graveyard Love, qui affiche toutefois une surprenante facture électro. La table est mise, Bixler-Zavala et Rodriguez-Lopez nous convient à leur propre expérience pop, intention confirmée sur la balade soul Shore Story, qui se termine quand le chanteur texan demande à ce qu’on le laisse vivre sa mutinerie.

Mutinerie, vraiment ? Que les puristes se rassurent, on retrouve l’essence post-prog de TMV sur Blank Condolences, dans une formule certes plus contenue, l’audace venant ici des sonorités organiques du mellotron, du wah-wah et du Fender Rhodes. Flash Burns From Flashlights est une autre chanson pop extrêmement riche, les rythmes nerveux et syncopés du batteur Willy Rodriguez Quiñones arrivant à trouver le moyen d’être parfaitement langoureux, appuyés par les accords à la fois puissants et planants de Rodriguez-Lopez. No Case No Gain arrive quant à elle comme un clin d’œil rafraîchissant à l’énergie qu’affichait Bixler-Zavala à l’époque du mythique album De-Loused in the Crematorium, et avant cela au sein de la sous-estimée formation At The Drive-In, projet initial du duo à l’origine de The Mars Volta.

C’est toutefois dans les balades Palm Full of Crux et Tourmaline que l’incroyable talent de mélodiste de Bixler-Zavala est le plus mis en valeur, montrant toute la pertinence de ce nouveau véhicule que The Mars Volta définit comme sa propre interprétation de la pop.