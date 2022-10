Nicholas Craven & Boldy James

Depuis quelques années déjà, le nom du Québécois Nicholas Craven est bien visible sur de nombreux albums de rap underground américain. Des MC réputés tels que Ransom, Roc Marciano et Evidence ont rappé sur ses beats. Les récents albums Latin Quarters pt. 1 et 2 du légendaire Akhenaton, du groupe IAM, sont entièrement produits par Craven. Au Québec, il a travaillé avec Mike Shabb, Chung et D-Track, entre autres.

Pascal LeBlanc La Presse

Quand l’Américain Boldy James est passé à Montréal, en mai dernier, dans le cadre de la tournée NBA Leather, le réalisateur originaire de l’Outaouais a pris contact avec lui. Ils ont fait une première chanson, Death & Taxes, puis, quelques semaines plus tard, Craven s’est rendu à Detroit pour réaliser un album entier.

Fair Exchange No Robbery, lancé vendredi, est composé de 10 pièces. Les habitués de la musique de Craven et James ne seront pas déstabilisés : échantillonnage (sampling) recherché, percussions minimalistes, flow tranquille, textes rusés.

Les styles des deux artistes se marient très bien. Ensemble, ils ont créé un album qui peut jouer en trame de fond lors d’une soirée relaxe ou être écouté attentivement afin d’en découvrir les subtilités. Les compositions de Craven misent beaucoup sur l’intégration de voix, mais l’excellent montage sonore permet de bien distinguer chaque mot de James. Ce dernier a un talent certain pour raconter les histoires de la rue, mais sa méthode est plus imagée que directe. « We been gettin’200 $ a griz, fuck a record sale/All the flicks that the feds took we was fresh hell », rappe-t-il sur O Tre Nine, avec Gue Wop, seul invité sur Fair Exchange No Robbery.

Sans dire que davantage de collaborateurs auraient donné un meilleur album, on aurait pris plus de variété. Les morceaux s’enchaînent sans qu’aucun se démarque réellement. Certains sont supérieurs — Stuck in Traffic, Monterey Jack, Power Nap —, mais il manque quelques éléments pour solidifier l’œuvre — la conversation entre James et un ami en prison n’est pas suffisante. Les albums que The Alchemist a conçus avec Boldy James possèdent ces qualités. Toutefois, il est injuste de demander à Nicholas Craven d’être au même niveau que l’un des maîtres de la production hip-hop. Un jour, peut-être.

