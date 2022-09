(Paris) Björk aime les contrastes : après un précédent album aérien, Utopia, l’Islandaise revient avec Fossora, connecté à la terre de ses ancêtres et renouant avec le bouillonnement des débuts.

Philippe GRELARD Agence France-Presse

Tout est dit quand l’ancienne chanteuse des Sugarcubes annonce fin août sur ses réseaux sociaux son nouvel opus, sorti ce vendredi. « Chaque album commence toujours avec un sentiment que j’essaie de sculpter en son, cette fois ce sentiment se pose sur la terre et enfouit mes pieds dans le sol. »

En 2017, Utopia, porté par flûtes et harpes, propageait une sensation d’élévation, comme pour prendre de la hauteur après un divorce douloureux.

Fossora, nom tiré d’un terme latin qu’on peut traduire par « creuser », se branche cette fois sur les pulsations d’une terre islandaise où repose sa mère. Décédée en 2018, elle est évoquée dans deux titres (Ancestress, soit Ancêtre au féminin et Sorrowful Soil, Terre douloureuse).

Cette génitrice était une activiste environnementale et c’est maintenant aux enfants de Björk de prendre soin de la nature islandaise. Son fils Sindri est présent dans les chœurs sur Ancestress et sa fille Ísadóra sur ceux de Her Mother’s House (La maison de sa mère).

CAPTURE D’ÉCRAN Fossora

Musicalement, la quiétude qui pourrait envelopper certains morceaux de Fossora, avec instruments à vent et à cordes, est bousculée par une rythmique rugueuse comme l’écorce terrestre.

Ainsi, le sextet de clarinettes qu’on entend sur Atopos, le morceau d’ouverture, mène à une fausse piste. Non, Björk ne prolonge pas la tournée orchestrale acoustique passée par la salle de La Seine Musicale en région parisienne en juin dernier.

Car dès la 3e minute de ce titre, le rythme se fait plus martial. On distingue clairement ici une couleur gabber, branche de la techno hardcore. Comme un martèlement sorti des forges de Vulcain, dieu romain associé au feu, aux volcans.

Nature « sauvage »

Des frappes synthétiques façonnées par des séquenceurs viennent aussi ponctuer Fungal City ou Trölla-Gabba (Troll blagueur en islandais, mais le mot « gabba » sonne aussi comme « gabber »).

On retrouve dans Fossora le foisonnement d’un album comme Homogenic, sommet artistique atteint en 1997. Il y a 25 ans, Björk balayait déjà l’idée d’une nature qui ne serait que romantique.

La quinquagénaire l’explique en détail dans une série de balados, Björk : Sonic Symbolism, mis en ligne pour escorter la sortie de Fossora. Elle y analyse dans des épisodes de moins de 50 minutes chacun de ses albums. Ses confessions sur Homogenic vont aussi comme un gant à Fossora.

« Je déteste les clichés sur l’Islande et qu’on me compare à un elfe », y surligne-t-elle. L’actrice de Dancer in the dark refuse tout « sentimentalisme » accolé à une nature qu’elle voit avant tout comme « sauvage ». Pour Homogenic, elle voulait une musique avec « des beats volcaniques, plus techno ». C’est aussi ici le cas, notamment pour le morceau-titre Fossora.

Pour la pochette, Björk a déjoué le piège de la facilité en écartant l’image des volcans pour célébrer la terre islandaise ou des racines pour illustrer les liens familiaux. Vêtus façon pythie d’heroic-fantasy, ses pieds se fondent en champignons féériques.

Cette iconographie convoque l’esprit de ces contes fantastiques où des créatures de la forêt vivent dans des maisons-champignons. Ce qui renvoie au morceau Fungal City (Ville fongique). Par association d’idées — celle des champignons hallucinogènes — Björk malaxe aussi un imaginaire psychédélique et hippie. Après le divorce de ses parents, la musicienne avait passé une partie de son enfance dans la communauté hippie de sa mère.