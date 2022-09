Pop Montréal

Allison Russell rentre au bercail

Depuis la parution de son premier album solo Outside Child il y a un an et demi, la Québécoise Allison Russell a été nommée trois fois aux prix Grammy, s’est vu décerner le prix du meilleur album de l’année aux Americana Honors and Awards et a chanté aux côtés de Joni Mitchell, entre autres moments marquants. Russell est de retour dans son Montréal natal pour la première fois depuis la sortie de l’album. La tête d’affiche de Pop Montréal, qui devait reposer sa voix pour protéger ses cordes vocales, nous a accordé une entrevue par courriel.