Chaque mois, nos journalistes spécialisés en musique ajoutent une vingtaine de chansons à la liste d’écoute de La Presse sur Spotify. Ces titres récents se retrouvent dans notre sélection.

Steve Hill, Everything You Got

PHOTO SARAH MONGEAU-BIRKETT, ARCHIVES LA PRESSE Steve Hill & The Devil Horns en concert dans le cadre du Festival international de Jazz de Montréal.

Le Trifluvien Steve Hill a encore le feu sacré, 25 ans après le début de son illustre carrière. Le maestro de la six cordes lance Everything You Got, premier extrait de son 12e album, Dear Illusion, qui paraîtra le 11 novembre. Le clip qui accompagne la chanson donne le ton, un plan séquence plein de spontanéité réalisé et joué par Jean Pellerin, alias Johnny Pilgrim, qui a déjà travaillé avec Kiss, Guns N’ Roses, Def Leppard et Metallica.

Pierre-Marc Durivage, La Presse

Vulgaires Machins, Asile

Il ne suffirait que d’une phrase pour chasser toutes nos craintes : non, Vulgaires Machins n’a rien perdu de son sens aigu de la formule qui fait du bien, même si les contradictions qu’elle encapsule font mal. « J’me plains dans le line-up au Tim/que le monde est rendu triste », chantent Guillaume Beauregard et Marie-Eve Roy dans cette sorte de suite, vingt ans plus tard, à Comme une brique. Reconnus pour leurs refrains contestataires, les punk ne sont pourtant jamais aussi poignants que lorsqu’ils décrivent les conséquences sur nos petits cœurs de la laideur – sociale, politique, urbanistique – qui nous enserre.

Dominic Tardif, La Presse

Tropical Fuck Storm, Moonburn

PHOTO FOURNIE PAR LE GROUPE Les membres de Tropical Fuck Storm

Comme toujours, le groupe australien Tropical Fuck Storm ne fait pas dans la facilité sur la chanson titre du maxi tout chaud Moonburn. Ajout de couches sonores, construction d’un mur du son psycho-punk-métallique érigé à coups d’accords distorsionnés, deux changements de tempo majeurs et une montée en crescendo. Ce chaos musical contrôlé accompagne la voix de Gareth Liddiard, qui nous implore d’arrêter de vivre pour l’image publique et de miser sur la vérité.

Philippe Beauchemin, La Presse

Stevie Nicks, For What It’s Worth

En 1966, Stephen Stills enregistrait avec Buffalo Springfield For What It’s Worth afin de dénoncer un couvre-feu imposé à Hollywood dans le but de chasser les hippies de la Sunset Strip. Propulsée par un inoubliable rythme proto hip-hop, la protest song allait devenir un des hymnes par excellence de la génération de la guerre du Vietnam. Avec sa voix rauque, couvant toutes les tempêtes du monde, la chanteuse de Fleetwood Mac rappelle dans cette jolie reprise que si les raisons de s’indigner ne sont plus les mêmes, elles ne sont pas moins nombreuses.

Dominic Tardif, La Presse

Maude Audet, Un soleil toujours

PHOTO ALAIN ROBERGE, ARCHIVES LA PRESSE Maude Audet

Après quelques reprises originales – de Nirvana à Marjo –, Maude Audet offre cette pièce pop qui rappelle les années 1960 – on pense à Aline, de Christophe, pour les premiers accords entendus. L’autrice-compositrice ajoute des éléments classiques bien pensés, gracieuseté du Quatuor Esca. On écoute en sifflant le refrain de cette ballade des amours possibles – « Réchauffe-moi plus fort, Aime-moi comme je t’adore, Il suffit de presque rien, Qu’un soleil toujours » –, le tout accompagné d’accords de flûte traversière, de violon, d’harpe et de timbales.

Philippe Beauchemin, La Presse

Wednesday, Bull Believer

PHOTO TIRÉE DE LA PAGE FACEBOOK DU GROUPE Les membres du groupe Wednesday

Cette pièce de huit minutes se découpe en deux morceaux. L’ouverture est facile d’approche – rock pop, refrain accrocheur, ritournelle convenue – et nous rappelle les belles années du grunge (pensez à Hole). C’est dans la deuxième partie que nos oreilles frétillent de bonheur ! On se dirige alors vers un rock lourd, voire gothique et métallique, crié par la voix gutturale et sans retenue de Karly Hartzman, en grande forme. Cette portion est monstrueusement épeurante.

Philippe Beauchemin, La Presse

Weyes Blood, It's Not Just Me, It's Everybody

PHOTO TIRÉE DE LA PAGE FACEBOOK DE L’ARTISTE Weyes Blood

Piano. Batterie feutrée. Harpe discrète. Et une voix chaude. Weyes Blood – Natalie Mering – ne cherche pas à éblouir par des ajouts d’instruments. Elle y arrive plutôt en misant sur ce qui fait d’elle l’une des meilleures autrices et compositrices : la recherche de la simplicité et de l’harmonie musicale. C’est encore une réussite ici. Un équilibre parfait entre une sonorité pop adulte et des textes contemporains et mûrs, où la solitude côtoie l’incompréhension sociale.

Philippe Beauchemin, La Presse

Ingrid St-Pierre, Mères

Impossible de rester de marbre en écoutant cette nouvelle chanson d’Ingrid St-Pierre qui, avec son souci du mot juste et ses images qui parlent, raconte l’amour total et indéfectible des mères pour leurs enfants, et en célèbre autant la force que la fragilité. Interprétée simplement piano-voix avec une sensibilité extrême par l’autrice-compositrice-interprète, Mères annonce un album pour 2023. Si le reste est à l’avenant, on prépare déjà notre boîte de mouchoirs.

Josée Lapointe, La Presse

Fiction, Lesser Evil

Lesser Evil, duo de « dark pop » formé d’Ariane M. et Christophe Lamarche-Ledoux (Chocolat, Organ Mood), a dévoilé Fiction, extrait de son album Subterranean, qui sort le 14 octobre. Nous sommes séduits par la voix feutrée de la chanteuse et parolière, ainsi que par la facture sonore nocturne et capiteuse. Des sonorités électro tortueuses jouxtent un rock qui tente de se faufiler dans les profondeurs de notre âme comme peut le faire la musique de Beach House.

Émilie Côté, La Presse