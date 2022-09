Mais n’est-ce pas chic comme cadeau ? Le légendaire musicien a appris, lors d’une fête tenue la semaine dernière afin de souligner son 70e anniversaire, qu’un astéroïde se baladant entre Mars et Jupiter porte désormais son nom.

Dominic Tardif La Presse

Découvert en avril 2005, le corps céleste en question se trouve à environ 482 803 200 kilomètres de la Terre. C’est un grand ami de Nile Rodgers et employé de l’Observatoire européen austral, Simon Lowery, qui a entrepris les démarches auprès de l’Union astronomique internationale afin que l’astéroïde en forme de pomme de terre soit baptisé Nilerodgers (191 911).

La contribution de Nile Rodgers à l’histoire de la musique forme elle seule une large constellation. Réalisateur des albums Let’s Dance (1983) de David Bowie, Like a Virgin (1984) de Madonna et Notorious (1986) de Duran Duran, le guitariste est d’abord et avant tout le cofondateur du groupe disco Chic, qui a rendu la vie sur notre planète beaucoup plus amusante grâce à des succès comme Le Freak et I Want Your Love. Celui qui compte parmi les septuagénaires les plus cool de la galaxie depuis le 19 septembre a aussi collaboré à la création de Get Lucky (2013), le tube astronomique de Daft Punk.

« Qu’est-ce que tu donnes à quelqu’un qui fête un anniversaire important, mais qui ne veut surtout pas recevoir d’objets ? », a déclaré au magazine Rolling Stone l’épouse de Rodgers, Nancy Hunt, qui était également dans le coup.

Depuis quelques années, le musicien se départ peu à peu de toutes ses possessions matérielles. Il s’est d’ailleurs offert à lui-même le présent d’un don de 1 million à sa propre fondation, We Are Family, qui soutient financièrement des écoles en milieu défavorisé et lutte contre le racisme systémique.