Le rock est pimpant de santé en Grande-Bretagne, avec une joviale cohorte de jeunes groupes qui dépoussièrent les guitares de leurs parents. Avec Wolf Alice, Wet Leg et Yard Act, Sports Team mène la charge de cette nouvelle génération de musiciens britanniques qui brassent la cage, la plupart du temps le sourire aux lèvres.

Pierre-Marc Durivage La Presse

Finaliste surprise des Mercury Prize en 2020 avec son premier album Deep Down Happy, le sextuor de Cambridge revient avec Gulp!, titre faisant référence à l’onomatopée du coyote de Road Runner quand il se retrouve une nouvelle fois suspendu dans les airs avant de tomber au fond d’un ravin. Ça traduit un peu le sentiment qu’avait le groupe quand est venu le temps de pondre une suite au premier album, qui avait étonné tout le monde en montant jusqu’à la deuxième place du palmarès au Royaume-Uni.

Comme il n’y a pas de mal à reprendre une recette gagnante quand elle a l’avantage d’être efficace, accrocheuse et originale, The Game démarre en trombe avec une énergie punk joviale qui n’est certainement pas sans rappeler les Hives, ambiance qu’on retrouve sur Kool Aid ou Fingers (Taken Off) – la batteuse Al Greenwood et le bassiste Oli Dewdney s’amusent ferme ici.

Au micro, Alex Rice mène la barque avec une énergie contagieuse, ce qui sert parfaitement son propos souvent comique, toujours sarcastique – « living with you is making me sick, I don’t know how your cat takes it… », s’interroge-t-il à propos du chat de sa partenaire sur Cool It Kid. Ailleurs, l’énergie se met au service de mélodies franchement bien ficelées sur R Entertainment, Unstuck et surtout The Drop, qui promet d’être encore plus irrésistible sur scène. Une tournée nord-américaine est prévue en 2023, espérons que le Québec sera au programme.

