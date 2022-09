Avec Crushed Grapes, l’auteur-compositeur-interprète montréalais Jason Bajada présente neuf pièces dans la lignée du folk qu’il maîtrise, témoignant d’un retour vers la lumière après des temps plus sombres.

Marissa Groguhé La Presse

Coréalisé avec Connor Seidel (Charlotte Cardin, Matt Holubowski, Elliot Maginot), écrit entre New York, les Îles-de-la-Madeleine et Los Angeles, Crushed Grapes s’écoute comme un souvenir et un souhait pour l’avenir. Bajada y infuse de la mélancolie, mêlée à la douceur du calme après la tempête. Il raconte son passé et son présent. On se sent transporté dans les histoires et les sentiments qu’il retrace. Certaines mélodies sont délicates, d’autres plus candides.

La plume de Jason Bajada est précise, mais poétique. Les paroles sont probablement ce qu’il y a de plus beau sur Crushed Grapes. Dès les premières phrases, sur la si jolie Snake, où il extériorise les sentiments négatifs envers un ancien amour, les images qu’il dépeint nous happent.

Le titre Crushed Grapes fait référence aux mots du romancier américain John Fante dans Ask the Dust : « her eyes looked like crushed grapes ». Une métaphore qui a inspiré la pièce-titre, une des plus belles compositions de cet album, laquelle exsude l’espoir.

Il s’agit d’un huitième disque pour Bajada et toute cette expérience se sent, dans la composition, dans la direction musicale, dans l’attention au détail. Une très belle œuvre qui accompagnera à merveille l’automne qui s’installe.

