Pour les gens qui suivent Death Cab for Cutie depuis ses débuts, la discographie du groupe de Portland représente une bonne partie de leur vie, soit 25 ans. Ashphalt Meadows n’est rien de moins que le 10e album de la bande de Ben Gibbard, qui s’est fait connaître grâce à la série télé The OC et qui a mis du temps à se remettre du départ de son ex-membre Chris Walla en 2014.

Émilie Côté La Presse

Asphalt Meadows s’avère un retour en force pour Death Cab for Cutie, grâce à une fébrilité, une urgence et de l’aplomb dans les mélodies et les guitares qui mordent dans un rock tantôt post-punk (Here to Forever), tantôt mélancolique (Foxglove Through The Glove).

Le réalisateur John Congleton (Angel Olsen, St. Vincent, The Decemberists) a su mettre en valeur le son propre à Death Cab for Cutie avec des arrangements fiévreux, mais imprévisibles. Une pièce comme I Miss Strangers s’arrête pratiquement à mi-parcours avec des harmonies vocales planantes pour finalement laisser place à une finale bien électrique !

À la mi-quarantaine, Ben Gibbard demeure un parolier habité par une fragilité à laquelle il est facile de s’associer, que ce soit quand il parle d’anxiété, de solitude, d’un amour en déroute, de souvenirs nostalgiques et même des Prairies canadiennes, mais aussi du dur constat que le temps passe trop vite quand on regarde un film d’époque avec des acteurs qui sont tous morts…

Death Cab for Cutie nous fait toutefois sentir bien vivants avec Asphalt Meadows.

0:00 0:00 Couper le son