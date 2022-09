(Washington) Le chanteur Elton John sera accueilli vendredi par les Biden à la Maison-Blanche, où il donnera un concert pour « célébrer le pouvoir unificateur et réparateur de la musique », a annoncé l’exécutif américain dans un communiqué.

Agence France-Presse

Le président américain Joe Biden et sa femme Jill Biden veulent aussi par là « saluer la vie et l’œuvre » de la légende britannique de la pop, est-il précisé.

La Maison-Blanche invitera au concert « celles et ceux qui font l’Histoire tous les jours », en l’occurrence des enseignants, du personnel soignant, des travailleurs de la première ligne, des étudiants, des activistes des droits des personnes LGBT+ et des personnes militant pour une meilleure prise en charge de la santé mentale.

Le président et son épouse prononceront des discours, ont précisé leurs services.

Elton John, qui a fêté ses 75 ans le printemps dernier, est connu pour ses succès planétaires tels que Goodbye Yellow Brick Road, Your Song, Rocket Man ou Can You Feel The Love Tonight, mais aussi pour son engagement associatif, en particulier dans la lutte contre le sida.

Il a vendu plus de 300 millions de disques dans le monde.