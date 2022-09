Jeanick Fournier, grande gagnante de la dernière édition de Canada’s Got Talent, a dévoilé ce vendredi I Surrender, tout premier extrait de son premier album homonyme, dont la date de lancement a été fixée au 7 octobre.

Pierre-Marc Durivage La Presse

La chanteuse de Dolbeau-Mistassini s’est associée avec Universal Music Canada, la plus grande étiquette de musique au pays, à la suite de son triomphe à l’émission Canada’s Got Talent qui lui a valu le Golden Buzzer de l’animatrice Lindsay Ell. I Surrender est justement la chanson que la Jeannoise avait interprétée lors de son audition en direct à l’émission, un hommage à son idole Céline Dion, dont la version originale de la chanson apparaît sur l’album A New Day Has Come, en 2002.

« Cette chanson est un coup de cœur depuis la première fois que je l’ai entendue, a dit Jeanick Fournier dans un communiqué. Interpréter cette chanson à Canada’s Got Talent, c’était tellement évident pour moi ; je la chante depuis longtemps alors, je savais que même si j’étais extrêmement nerveuse et émotive, j’arriverais à l’interpréter. Au moment venu, je me suis dit que j’allais chanter avec mon cœur, mes tripes, pour offrir une meilleure vie à mes enfants et ne plus me casser la tête pour les fins de mois. »

Jusqu’à tout récemment préposée aux bénéficiaires en soins palliatifs dans une maison de soin de Saguenay, Jeanick Fournier a mis la touche finale à son album en août dernier. L’album, réalisé par Jay Lefebvre (Roch Voisine, Brigitte Boisjoli, Glass Tiger) compte bon nombre d’interprétations coups de cœur de la chanteuse, mais aussi deux chansons originales, dont une en français écrite par Amélie Larocque.