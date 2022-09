Un opéra rock progressif composé d’une seule chanson ? Avec un court métrage à la clef attendu plus tard à l’automne ? Avant même la sortie vendredi de La Luna, le projet de Daniel Romano nous intriguait !

Philippe Beauchemin La Presse

Les piaillements d’oiseaux en introduction placent l’auditeur dans un état contemplatif. Mais attention : le prolifique compositeur et chanteur canadien — sept albums au cours des deux dernières années ! – n’a que faire de l’ornithologue sommeillant. C’est bel et bien à l’amateur de rock que s’adresse cet album.

L’écoute le confirme : La Luna est une étude historique du rock progressif par son auteur — et sa dizaine d’acolytes, musiciens et choristes — ou, à tout le moins, un clin d’œil aux grands disques oratorio de The Who (Tommy, Quadrophenia) et de The Kinks (Arthur — Or the Decline and Fall of the British Empire) — on pense également à Jesus Christ Superstar.

Cependant, nous sommes loin de ces réussites : au jeu des comparaisons avec ces grands albums conceptuels, La Luna souffre. C’est normal, certes, mais on aurait tout de même espéré que le résultat soit à la hauteur des attentes. Quelques acrochordons dérangent : la voix vacille sur certains passages, les trompettes prennent trop de place sur d’autres et le violon stride à quelques reprises. Les chœurs et les percussions nous semblent les deux éléments les plus intéressants et auraient mérité plus de lumière, alors qu’on aurait préféré un adoucissement des synthétiseurs.

Côté texte, Daniel Romano pose un regard sur ses contemporains, dont les (in)actions sont observées à partir d’une lunette rose et positive. « Memory and Fate / And all that we create / Pale against the weight / Of the keeper », chante-t-il sous une envolée de guitares électriques.

Si nous sommes restés sur notre faim sur le plan musical, on salue la conception magistrale de cet album de la part de Romano qui signe ici la musique, les textes et la production. Et on prédit que La Luna brillera véritablement en concert.

