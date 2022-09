Découverte

Traverser le pont avec Matiu

On a découvert Matiu il y a quatre ans avec Petikat, premier album au folk rock rugueux et authentique. Avec Louis-Jean Cormier à la réalisation de son deuxième, Tipatshimushtunan, qui vient tout juste de sortir, le chanteur innu arrive avec quelque chose d’encore plus solide et concentré… mais sans se dénaturer.