Johanne Blouin, Marie Carmen, Martine St-Clair, Joe Bocan et Marie Denise Pelletier (dans l’ordre) ont uni leurs voix lors du spectacle JS Tendresse.

Il y avait de l’amour dans l’air dimanche soir au Théâtre Maisonneuve alors que Jean-Sébastien Girard — grand nostalgique de la chanson québécoise pop des années 80 et 90 — était entouré de ses muses pour le spectacle JS Tendresse.

Stéphanie Morin La Presse

Pour ce concert inspiré de l’émission radio qu’il anime à Ici Première, Jean-Sébastien Girard a invité sur scène les plus belles voix de la chanson francophone de l’époque. Ainsi, les Johanne Blouin, Martine St-Clair, Marie Carmen, Marie Denise Pelletier et Joe Bocan, notamment, se sont succédé sur les planches pour pousser la note, qu’elles ont encore puissante et fort juste.

Les spectateurs, conquis à l’avance, ont réservé aux cinq femmes une déferlante d’amour, multipliant les ovations (on a arrêté de compter à dix…) Il faut dire qu’il y avait quelque chose de jouissif et d’émouvant à voir ces chanteuses expérimentées habiter la scène avec intensité, chacune à sa manière. Marie Carmen dans ses dentelles noires, Joe Bocan parée de sa théâtralité, Martine St-Clair avec sa voix cristalline et ses éternels yeux de gamine émerveillée…

Jean-Sébastien Girard, qui agissait comme maître de cérémonie, a multiplié les anecdotes personnelles avec la suave autodérision qu’on lui connaît. On l’imaginait aisément à 14 ans se gaver de chansons d’amour, son « Walkman Sony jaune » aux oreilles. Sa passion décomplexée de la chanson populaire est d’ailleurs contagieuse et a réussi dimanche à faire tomber les dernières barrières des spectateurs, qui n’ont pas hésité à entonner Dors Caroline ou Lavez, lavez comme si leur vie en dépendait.

PHOTO OLIVIER JEAN, LA PRESSE Jean-Sébastien Girard et Benoît McGinnis ont repris en duo un succès signé Daniel Hétu, Je t’attendais.

Une véritable communion qui s’est transformée en fête quand La compagnie créole est venue mettre le feu à la salle avec Ça fait rire les oiseaux. Quand Léandre est sorti de sa retraite pour reprendre Goodbye My Love. Ou quand l’acteur Benoît McGinnis a livré une version on ne peut plus sensuelle de la pièce Flagrant délit, d’Herbert Léonard.

« Vous ne pouvez pas savoir le feeling que j’ai en ce moment », a lancé Johanne Blouin au cours de la soirée. Le public devait s’en douter, puisque la décharge d’amour allait aussi de la scène à la salle. Et les moments à donner la chair de poule n’ont pas manqué…

Seul hic à cette soirée, mais il est de taille : Marie-Denise Pelletier, Marie Carmen et Joe Bocan ont choisi des chansons peu connues de leur répertoire plutôt que d’interpréter les incontournables de leur discographie. Le public a ainsi été privé de Tous les cris les S. O. S, Entre l’ombre et la lumière ou encore On parle des yeux.

Interrogé à ce sujet, le producteur Martin Leclerc se défend d’avoir voulu garder ces pièces d’anthologie pour une autre occasion, nommément pour le spectacle Pour une histoire d’un soir qui réunit les trois chanteuses et qui est toujours en tournée à travers le Québec. « C’est une décision qui a été prise par le metteur en scène (Michel Poirier) et l’équipe d’artistes, qui ne voulait pas offrir du réchauffé aux spectateurs. »

C’est très dommage. Le public qui a payé pour voir ces grandes interprètes à l’œuvre aurait eu droit aux grands succès. On avait plutôt l’impression d’être condamné à la face B des microsillons, comme on disait en 1983.

Certes, cette Face B était savamment interprétée et a donné quelques doux moments. Mais on croit sincèrement que cette soirée déjà très agréable serait carrément devenue mémorable si le producteur avait donné sans compter. Comme toutes les interprètes qui sont passées sur scène dimanche…

JS Tendresse, le spectacle poursuit sa tournée (Brossard, Trois-Rivières, Sherbrooke et Québec), jusqu’au 5 septembre.