Le décès de l’actrice et chanteuse Olivia Newton-John, survenu lundi, a bouleversé la planète, mais peut-être ébranlé davantage encore le pays où elle a grandi. Résultat : l’Australie songe à lui offrir des obsèques nationales.

Stéphanie Morin La Presse

En effet, la vedette qui vivait en Californie depuis plusieurs années pourrait recevoir des funérailles nationales dans le pays où elle a passé son enfance. La nièce d’Olivia Newton-John, Tottie Goldsmith, a révélé à l’émission australienne d’informations A Current Affair que la famille avait reçu une offre du gouvernement pour la tenue d’obsèques nationales.

Le premier ministre de l’État de Victoria, Daniel Andrews, a confirmé la nouvelle, mardi, sur le site news.com.au.

Des funérailles d’État serviraient selon lui à souligner « l’incroyable contribution » de l’artiste. « Ce serait l’occasion de célébrer sa vie, sa musique et ses films et toutes ses autres contributions. Elle a su utiliser sa bataille contre le cancer pour sauver et changer des vies, ce qui est vraiment impressionnant. Nous voulons toutefois en discuter avec la famille dans le plus grand respect possible. »

Selon Tottie Goldsmith, la famille compte accepter cet honneur.

De nouveau reine des palmarès

Alors que les réseaux sociaux sont submergés d’hommages à l’égard de cette superstar planétaire, Olivia Newton-John a retrouvé la tête des palmarès, du moins sur la plateforme de distribution iTunes.

Sur iTunes, les deux chansons les plus populaires mardi midi étaient respectivement Hopelessly Devoted to You, tirée du long métrage Grease, et Magic, du film Xanadu. You’re the One That I Want, le duo interprété par Olivia Newton-John et John Travolta dans Grease, occupait le troisième rang, tandis que Physical, le succès de 1981, était à la 12e place.

Le film Grease, sorti en 1978, a aussi été très recherché dans les heures qui ont suivi la mort de l’actrice. Il s’est hissé au 10e rang des films les plus en demande sur iTunes.