Le 8 août 1992, Metallica, Faith No More et Guns N' Roses donnaient un spectacle au Stade olympique de Montréal. Un spectacle qui a passé à l'histoire, mais pas pour des raisons d'ordre musical. Retour sur les événements.

La Presse

Les protagonistes

Les groupes Metallica, Guns N' Roses et Faith No More devaient tenir ce que plusieurs qualifiaient de spectacle du siècle. Après que des éléments de pyrotechnie ont fait l'objet d'un changement de configuration, le chanteur de Metallica, James Hetfield est victime d'un accident sur scène. Il a subi d'importantes brûlures aux bras et au visage. Le spectacle du groupe est interrompu. Connus pour ses frasques en tournée, Axl Rose et son groupe ont fait patienter les admirateurs pendant... deux heures avant de finalement monter sur scène pour un spectacle d'une durée de seulement 55 minutes, en disant aux 57 000 admirateurs de se faire rembourser.

L'émeute

Évidemment, les admirateurs qui ont payé leur billet ont dit ne pas en avoir eu pour leur argent. Le promoteur de l'événement a également déclaré que les admirateurs ne seraient pas remboursés. Les esprits se sont échaudés. Des chandails ont été brûlés au parterre. Des toilettes saccagées. Des voitures publicitaires incendiées. Les policiers n'étaient pas préparés. Pour une bonne raison : ils s'attendaient à ce que le spectacle se termine plus tard. Ainsi, une fois les émeutiers à l'extérieur, des voitures de police, des lampadaires, des boîtes postales ont été vandalisés.

Le bilan

Dix civils ont été blessés. On note aussi huit blessés chez les policiers. Une douzaine d'arrestations ont été effectuées et les dommages ont été évalués à près d'un demi-million de dollars. Pour citer un article de Marie-Christine Blais publié le samedi 15 août 1992 :

Samedi dernier, les admirateurs de Guns N' Roses ont compris que leur idole ne les aimait pas. Que le titre du dernier album du groupe, Use Your Illusion, ne se traduisait peut-être pas par "utilise tes illusions", mais par "on profite de tes illusions". Marie-Christine Blais