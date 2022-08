En prenant un virage plus rock, plus audacieux, la pop indie de Maggie Rogers est devenue plus définie et percutante. Surrender, second album de l’auteure-compositrice-interprète américaine, a beaucoup pour plaire.

Marissa Groguhé La Presse

Surrender est la preuve que Rogers n’a pas eu de coup de chance avec la pièce Alaska et le superbe album qui a suivi, Heard It in a Past Life. Pour rappel, la chanteuse avait été remarquée par Pharell Williams lors d’une séance d’écoute à la NYU, propulsant Maggie Rogers sous les projecteurs. Plus de six ans plus tard, trois ans après son premier album, la jeune prodige propose une autre recette gagnante, aux saveurs de base semblables à la première, mais dont les ingrédients et le résultat final sont plus raffinés.

Totalement autoproduit, avec le soutien du fabuleux Kid Harpoon (Harry Styles), l’album est dominé par des marqueurs limpides qui lui confèrent harmonie et cohérence. Maggie Rogers a mis en musique une vision claire. La guitare électrique est bien plus présente, impétueuse. Le tempo a accéléré. La voix est aventureuse, mais ne tente rien qui lui soit désavantageux.

Depuis Heard It in a Past Life, l’auteure-compositrice-interprète a complexifié son approche, a ajouté des couches à sa pop dansante et planante.

Et, à la fois, une chose ne change pas : Maggie Rogers sait comment composer d’excellentes chansons pop, aux refrains accrocheurs, aux riffs entraînants et aux accroches fortes (Want Want, par exemple, bénéficie d’un hook génial).

Un morceau comme That’s Where I Am nous montre clairement le changement de cap, pris avec prudence. Horses, mélancolique et principalement acoustique, nous ramène au registre du premier disque, tout comme l’entraînante Be Cool. Shatter est traversée de cet esprit rock qui imprègne tout l’album, mais garde à la fois cette accroche pop que la chanteuse semble pouvoir insuffler à tout ce qu’elle produit.

Maggie Rogers n’a jamais semblé manquer d’assurance, de vision, de talent, mais Surrender montre qu’elle peut se dépasser, tout en conservant sa signature convaincante.

0:00 0:00 Couper le son