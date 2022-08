Céline Dion parmi les artistes les plus lucratifs sur scène de l’histoire

Céline Dion a beau être au repos forcé, ses exploits passés continuent de faire briller son étoile. La chanteuse québécoise apparaît au sixième rang du palmarès Pollstar des artistes les plus lucratifs sur scène des quatre dernières décennies.

Marc-André Lemieux La Presse

Avec ses tournées mondiales et surtout, ses spectacles en résidence au Caesars Palace de Las Vegas, Céline Dion a récolté des recettes de 1,743 milliard. Au total, la diva de Charlemagne a vendu 10 906 984 billets, révèle la publication américaine, qui compile ces données depuis juillet 1980.

Publié le 25 juillet, le classement est dominé par deux groupes rock : les Rolling Stones et U2. La formation de Mick Jagger trône au sommet avec 2,796 milliards de recettes (pour 22 137 800 billets vendus), alors que Bono et compagnie arrivent deuxièmes avec 2,738 milliards (pour 26 178 000 billets vendus).

Elton John et Bruce Springsteen suivent avec respectivement 2,249 milliards et 1,965 milliard.

Madonna complète le top 5 avec 1,788 milliard. La Material Girl et Céline Dion sont d’ailleurs les deux seules femmes qui apparaissent au top 10 du palmarès, composé de grosses pointures comme Bon Jovi, Metallica et Paul McCartney. La plus proche est Beyoncé, qui figure en 15e position.

Céline Dion pourrait améliorer son classement lorsqu’elle effectuera son retour sur scène. L’interprète de Pour que tu m’aimes encore n’a pas donné de concert depuis mars 2020. La pandémie de COVID-19 l’a contrainte à repousser sa tournée Courage, puis l’automne dernier, des spasmes musculaires l’ont forcée à reporter son nouveau spectacle en résidence au Resorts World Las Vegas. Au printemps, ces mêmes problèmes de santé l’ont obligée à repousser la portion européenne du Courage World Tour, qu’elle devait donner cet été.

Au mois de mai, le promoteur des concerts de Céline Dion à Las Vegas, AEG Presents, a indiqué à La Presse qu’il gardait l’espoir qu’elle puisse remonter sur scène avant la fin de l’année.