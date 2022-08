Jack White devait se produire au festival Music Midtown les 17 et 18 septembre à Atlanta.

Un festival de musique américain a été annulé après qu’un tribunal eût déclaré qu’il était illégal de bannir le port d’arme sur l’évènement.

Marc-André Lemieux La Presse

Le festival Music Midtown, qui devait avoir lieu les 17 et 18 septembre à Atlanta, dans l’État de Géorgie, a été torpillé. Ses organisateurs ont confirmé la nouvelle lundi par l’entremise d’un communiqué. My Chemical Romance, Future, Jack White et Fallout Boy devaient s’y produire.

Selon Billboard, l’annulation du rendez-vous est attribuable aux récents changements législatifs qui interdisent dorénavant au festival de proscrire les armes à feu sur son site, aménagé en territoire public. Le promoteur Live Nation n’a pas fourni d’explication additionnelle. Au cours des derniers mois, des groupes pro-armes ont inondé les réseaux sociaux du festival de commentaires, évoquant de potentielles poursuites en justice.

Depuis 2014, les propriétaires d’un permis de port d’armes sont autorisés à porter un fusil dans des bars, des églises, des écoles et d’autres entreprises privées, avec l’accord des propriétaires. En 2019, la Cour suprême de l’État de Géorgie a précisé qu’une entreprise privée qui programme un évènement de courte durée en lieu public (parc, rue, etc.) ne pouvait bannir les armes à feu.