Toronto

La Presse Canadienne

(Drake annonce qu’il a été déclaré positif à la COVID-19 et que le concert Young Money Reunion prévu lundi soir à Toronto doit être reporté.) Sur son compte Instagram, le rappeur de Toronto indique que le spectacle reporté aurait lieu aussitôt que possible.

Il a présenté ses excuses aux admirateurs pour les avoir laissé tomber pendant l’OVO Fest, un festival annuel de trois jours qu’il organise depuis 2010 pendant la fin de semaine du Festival Caribana de Toronto.

Le spectacle de lundi soir, avec Lil Wayne et Nicki Minaj, devait réunir des artistes qui enregistrent sous l’étiquette Young Money, après un autre concert vendredi avec Chris Brown et Lil Baby, sur la même scène de la Place de l’Ontario.

Le festival avait débuté jeudi avec un concert All Canadian North Stars, mettant en vedette une douzaine d’artistes canadiens du hip-hop et du rap, dont Choclair, Jully Black, Kardinal Offishall, Keshia Chanté et Maestro Fresh Wes. Nelly Furtado et la pionnière du hip-hop Michie Mee ont aussi fait une apparition surprise.

Pour cette 10e édition de son OVO Fest, Drake a déjà annoncé qu’il souhaitait faire voyager le festival en tournée, avec des spectacles « dans le monde entier » en 2023. Le festival avait pris une pause en 2018, et la COVID-19 a joué les trouble-fête en 2020 et 2021.