Shawn Mendes ne montera pas sur la scène du Centre Bell les 15 et 16 août prochains. Le chanteur canadien a annoncé mercredi sur les réseaux sociaux qu’il annulait le reste de sa tournée nord-américaine et européenne. Une nouvelle qui lui « brise le cœur ».

Véronique Larocque La Presse

Plus tôt ce mois-ci, l’interprète de Treat You Better et de Señorita avait décidé d’interrompre sa tournée mondiale Wonder pendant trois semaines afin de prendre soin de sa santé mentale.

Dans le message publié mercredi sur Instagram, Shawn Mendes explique qu’après la pause imposée par la pandémie, il trouve très difficile d’être constamment sur la route.

« Après avoir discuté avec mon équipe et travaillé avec un groupe incroyable de professionnels de la santé, il est devenu évident que j’avais besoin de prendre le temps que je n’ai jamais pris personnellement pour me recentrer et revenir plus fort », écrit celui qui fait de la tournée depuis l’âge de 15 ans.

« Je dois faire de ma santé ma priorité », affirme-t-il.

Ses fans n’ont toutefois pas à s’inquiéter. La vedette de la pop indique qu’il continuera à faire de la musique et qu’il a hâte de reconnecter avec son public dès qu’il se sentira mieux.