Prix Polaris

Hubert Lenoir, Pierre Kwenders, Ouri et Lisa LeBlanc parmi les finalistes

Les albums de trois artistes québécois font partie des 10 disques retenus pour le prix Polaris : PICTURA DE IPSE : musique directe d’Hubert Lenoir, José Louis and the Paradox of Love de Pierre Kwenders et Frame of a Fauna d’Ouri. L’Acadienne Lisa LeBlanc fait aussi partie des finalistes avec Chiac disco.