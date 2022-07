(Detroit) Le légendaire guitariste Carlos Santana s’est effondré sur scène lors d’un spectacle dans le Michigan et a été transporté d’urgence à l’hôpital.

Associated Press

Il a plus tard blâmé un oubli de manger ou de boire de l’eau pour expliquer l’incident.

Carlos Santana, 74 ans, se portait bien, mercredi, après avoir été transporté au service des urgences de l’hôpital McLaren Clarkston, au nord-ouest de Detroit, pour observation, mardi soir, a indiqué son gérant Michael Vrionis dans un communiqué.

Le musicien a écrit sur Facebook, juste après minuit, qu’il se reposait. « J’ai oublié de manger et de boire de l’eau, alors je me suis déshydraté et je me suis évanoui », a-t-il expliqué.

On ne sait pas pour l’instant quand Carlos Santana reprendra sa tournée, mais le spectacle prévu mercredi au Pavillon de Star Lake à Burgettstown, en Pennsylvanie, a été reporté. Le musicien et son groupe sont en tournée avec Earth, Wind & Fire.

Il reste 21 dates à la tournée d’ici la fin août. Par la suite, Carlos Santana ― l’artiste à l’origine de succès tels que Oye Como Va et Black Magic Woman ― retournera à Las Vegas pour sa résidence à la House of Blues.

En décembre, Carlos Santana avait annulé un certain nombre de représentations à Las Vegas après avoir subi une intervention cardiaque non précisée. Il avait également reçu un diagnostic positif de COVID-19 en février, ce qui l’avait forcé à annuler certaines dates.