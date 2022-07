Après l’ascension fulgurante de Kate Bush dans les palmarès, c’est au tour de Metallica de profiter de l’effet Stranger Things.

Charles-Éric Blais-Poulin La Presse

L’épisode final de la saison 4, diffusé sur Netflix depuis vendredi dernier, montre le personnage d’Eddie Munson performer la chanson trash metal Master of Puppets pour distraire d’horribles chauves-souris meurtrières, les demobats.

La scène héroïque a propulsé la chanson des Californiens au 28e rang du top 50 de Spotify Canada. C’est toujours Running Up That Hill (A Deal With God), classique de Kate Bush lui aussi exhumé par la plus récente saison de Stranger Things, qui trône au sommet de ce palmarès quotidien. Les deux pièces datent du milieu des années 1980.

Toujours à l’échelle du pays, Master of Puppets est apparu dans le top 100 d’Apple Canada, au 67e rang. Aux États-Unis, la pièce de plus de huit minutes fait encore meilleure figure : elle se glisse désormais au 29e rang du top 100 d’Apple et au 12e rang du top 50 de Spotify.

Robert Trujillo, qui a joint Metallica en 2003, a expliqué dans une publication Instragram que son fils de 17 ans, Tye, et le guitariste soliste Kirk Hammett avaient participé à l’adaptation de Master of Puppets pour la série phénomène, qui mêle habilement science-fiction et nostalgie.