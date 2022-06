« Pas en mesure de performer à Osheaga cette année », Monsieur Rihanna trouve en la personne du Jimi Hendrix du rap un suppléant de renom.

Dominic Tardif La Presse

Rappelons que celui qui devait conclure la journée de samedi au parc Jean-Drapeau, A$AP Rocky, a été arrêté le 20 avril dernier à l’aéroport international de Los Angeles, en relation avec une fusillade survenue en novembre. Le rappeur rentrait alors de la Barbade, pays d’origine de sa compagne Rihanna, qui donnait naissance au premier fils du couple plus tard en mai.

Future, que l’on surnomme aussi parfois Future Hendrix, est quant à lui une des étoiles du trap, un très populaire sous-genre de hip-hop issu comme lui d’Atlanta. Ce notoire amateur de sirop pour la toux et d’effets vocaux robotiques entend procurer aux festivaliers une journée plus agréable que celle dont il fait le récit dans Worst Day, premier simple de son neuvième album, I Never Like You, paru il y a deux mois.

En avril, Osheaga annonçait qu’Arcade Fire avait accepté de remplacer une autre de ses grosses prises, Foo Fighters, à la suite de la mort du batteur Taylor Hawkins. Osheaga se déroule du 28 au 31 juillet.