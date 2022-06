Une chanson, un album et une tournée pour Richard Séguin

Une journée avant de monter sur scène pour le Grand spectacle de la fête nationale sur les plaines d’Abraham ce jeudi, Richard Séguin présente une nouvelle chanson.

Véronique Larocque La Presse

Habité est le premier extrait de l’album Les liens les lieux qui paraîtra le 9 septembre.

« Le mot “habité” est apparu comme un mot refuge et les images intimes que l’on porte en soi ont émergé, les regards, les lieux, les impressions, les espoirs et tous les mots familiers », raconte l’auteur-compositeur-interprète, dans un communiqué.

0:00 0:00 Couper le son

« Si rien n’est terminé comme le dit la chanson, c’est qu’il faudra poursuivre les combats écologiques, les mouvements citoyens, les luttes pour la protection des territoires et surtout nos gestes d’amour », ajoute-t-il au sujet de la pièce.

De septembre à mai, Richard Séguin, qui a fêté ses 70 ans récemment, sera en tournée partout au Québec.