Nos suggestions de spectacles du jour.

Charles-Éric Blais-Poulin La Presse

L’évènement : MC Solaar et Eddy de Pretto

L’Hexagone nous envoie ce vendredi deux hommes de parole, à la croisée du rap et de la chanson, qui joueront en parallèle en soirée. D’abord, impossible de passer sous silence le retour attendu du rappeur MC Solaar, dont les albums Qui sème le vent récolte le tempo (1991) et Prose combat (1994) ont défini et propulsé le rap franco. Le versificateur, dont le dernier concert montréalais remonte à… 1998, proposera des classiques et des nouveautés émaillés d’un big band jazz. Ça se passe à 20 h à la salle Wilfrid-Pelletier de la Place des Arts. À 21 h, du côté de MTelus, c’est la jeune sensation — et bête de scène — Eddy de Pretto qui fera valoir sa plume et sa dégaine « à tous les bâtards », titre de son deuxième album, paru l’an dernier.

PHOTO CATHERINE LEFEBVRE, ARCHIVES LA PRESSE Jay Scott

La découverte : Jay Scott

Jay Scott vaudrait à lui seul qu’on trouve une traduction satisfaisante à l’expression « Do it yourself ». À force de chansons folk-pop déposées sur Spotify, YouTube, Patreon et autres plateformes en ligne, l’autodidacte s’est bâti un auditoire fidèle et croissant. C’est toutefois la chanson Copilote, retravaillée avec FouKi et QuietMike, qui a propulsé le personnage de Jérémie (Jay) sur les ondes FM et dans l’oreille du grand public. En prime : un premier album sous le giron de 7e Ciel. Le titre de son concert, Sa première grande supplémentaire, au Théâtre Maisonneuve à 20 h, témoigne de la moitié de sérieux avec laquelle Scott aborde sa célébrité toute neuve.