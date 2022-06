Photo KEVIN WINTER, archives Getty Images via agence france-presse

Beyoncé annonce son retour musical avec son premier album en six ans, Renaissance, qui sortira le 29 juillet.

Hénia Ould-Hammou La Presse

Les fans de Beyoncé étaient dans l’attente de nouvelles depuis la semaine dernière, alors que l’interprète de Crazy In Love et Halo avait supprimé ses photos de profil sur ses réseaux sociaux, suscitant la curiosité de son public. Elle a mis fin à ces questionnements ce matin en partageant ce message énigmatique dans la biographie de ses réseaux sociaux : « acte 1 – renaissance ». Les plateformes de diffusion en continu Apple Music et Spotify ont ensuite publié une photo annonçant la date de sortie du projet de la star américaine.

Selon une liste de présauvegarde disponible sur Apple Music, l’album contiendrait 16 titres. La mention « acte 1 » laisse toutefois sous-entendre que ces 16 chansons pourraient sortir à des moments différents ou que le projet pourrait contenir plusieurs albums, selon la BBC. Beyoncé connaît bien ce type de format. Son dernier album Lemonade, remontant à 2016, comportait plusieurs chapitres.

Lors d’une entrevue accordée à Harper’s Bazaar l’an dernier, la chanteuse avait déclaré qu’elle avait recommencé à faire de la musique.

« Je sens qu’une renaissance est en train d’émerger. Je suis au studio depuis un an et demi. »