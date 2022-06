Francos

Laurence Jalbert appartient au moment présent

En 1998, dans sa chanson Mots de femme, Laurence Jalbert proclamait ne plus jamais vouloir entendre « Et puis après ? » lorsqu’une de ses sœurs dénonçait une injustice. Un an après avoir elle-même bouleversé le Québec avec une lettre dans laquelle elle confiait avoir été victime de violence conjugale, l’auteure-compositrice poursuit sa route avec la conscience aiguë de ce qu’il reste à accomplir.