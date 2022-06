Le nouveau groupe The Smile sera de passage à Montréal l’automne prochain. La formation rock sera en concert au MTelus, le 25 novembre, et le lendemain à Toronto, au Massey Hall, dans le cadre de sa première tournée nord-américaine.

Luc Boulanger La Presse

Annoncée ce lundi, cette tournée de The Smile comporte une vingtaine de villes. Elle prendra son envol aux États-Unis, quelques jours avant le concert à Montréal, le 14 novembre à Providence, Rhode Island. Pour se terminer à Los Angeles le 21 décembre. Les billets seront mis en vente le vendredi 17 juin, à 10 h.

Rappelons que le trio musical est formé de deux des membres du légendaire groupe Radiohead, Thom Yorke et Jonny Greenwood, auxquels s’est joint Tom Skinner, un batteur notamment associé à Sons of Kemet, pour former The Smile.

Leur premier album intitulé A Light for Attracting Attention est sorti en mai dernier. Et il a été bien reçu par la critique. Dans nos écrans, Alexandre Vigneault a écrit : « Il y a quelque chose chez The Smile qui fait qu’on se sent chez Radiohead sans y être totalement. C’est dans cette zone de liberté que ce projet prend son envol et trouve son sens. »