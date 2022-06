Léger et entraînant, le nouvel album du groupe montréalais Clay and Friends est un bon moyen d’amorcer l’été. Aguà Extend’eau rejoindra plus particulièrement les jeunes, mais pourra aussi plaire à différents groupes d’âge.

William Thériault La Presse

Une extension du mini-album Aguà, paru en 2021, cet album propose une ambiance agréable, qui se ressent dans chacune de ses huit chansons. On y reconnaît facilement le style du groupe établi à Verdun : simple, positif, futilement dansant.

Bien qu’une bonne partie des paroles aient été écrites en français, il est fréquent d’entendre quelques lignes en anglais. Il s’agit là d’un agencement de bon goût qui donne lieu à quelques métaphores rusées. « Elle me parlait en anglais, but she kisses me in French » en est le meilleur exemple, dans le morceau Que Onda.

La moitié des pistes qui composent Aguà Extend’eau étaient déjà offertes pour écoute. C’est entre autres le cas de Ce n’est que de l’eau, qui jouit d’une excellente collaboration avec Louis-Jean Cormier. Dans ce morceau, tout en conservant bien sa propre couleur, l’auteur-compositeur-interprète pop se moule bien au style de Clay and Friends. La chanson est déjà, par ailleurs, l’une des plus populaires du groupe.

Mantisse, du groupe de rap francophone LaF, a participé à Chanson pour les tristes personnes. Le groupe Comment Debord, de son côté, s’est joint au quintette pour Lovely Day. Et la chanteuse Maryline Léonard, dont la voix peut rappeler celle de Charlotte Cardin, a été invitée pour la chanson Cardin. Un choix judicieux.

Aguà Extend’eau, le « premier album officiel » de Clay and Friends, est à la fois rafraîchissant et authentique à leur touche habituelle. Mélange de hip-hop, de funk et de soul, il est idéal pour une journée de congé sous un parasol.