Kate Bush obtient son premier top 10 aux États-Unis grâce à Stranger Things.

Marc-André Lemieux La Presse

Sortie en 1985, la pièce Running Up That Hill (A Deal With God) apparaît aujourd’hui au 8e rang du Billboard Hot 100. Au milieu des années 1980, la chanson n’avait pu faire mieux qu’une 30e position avant d’amorcer sa descente.

Mis en ligne le 27 mai sur Netflix, les sept nouveaux épisodes de Stranger Things accordent une place importante au morceau de l’artiste britannique, qu’on entend dans plusieurs scènes mettant en scène le personnage de Max Mayfield, défendu par Sadie Sink.

Running Up That Hill (A Deal With God) ne connaît pas seulement une renaissance au royaume de Joe Biden. Au cours des derniers jours, la chanson s’est taillé une place au sein du top 10 d’Apple Music dans 34 pays. Au Canada, elle figure actuellement au numéro 2. Kate Bush a récemment déclaré qu’elle aimait beaucoup la série de science-fiction des frères Duffer.

Running Up That Hill (A Deal With God) figure sur l’album Hounds of Love de Kate Bush, également lancé en 1985. La pièce apparaît également sur Stranger Things : Soundtrack From the Netflix Series, Season 4, une compilation parue récemment.