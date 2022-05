(Washington) Le groupe sud-coréen BTS a saisi l’occasion mardi d’une invitation par le président américain Joe Biden pour dénoncer le racisme visant les personnes asiatiques, tout en suscitant une effervescence certaine à la Maison-Blanche.

Agence France-Presse

« Nous sommes dévastés par la récente hausse des crimes racistes, y compris les crimes racistes visant des personnes asiatiques », a dit Jimin (Park Ji-min), l’un des sept artistes de ce groupe emblématique de la K-Pop, depuis l’estrade de la salle de presse de la Maison-Blanche, pour l’occasion absolument bondée.

« Il n’y a rien de mal à être différent. L’égalité commence lorsque nous dévoilons et assumons nos différences », a dit pour sa part Suga (Min Yoon-gi), autre membre du groupe, dont les propos, comme ceux de Jimin, ont été traduits.

Les sept jeunes hommes, en costume-cravate sombres et chemises blanches, ont défilé devant les journalistes pour faire de très courtes déclarations, avant d’être reçus par le président américain.

Le breffage a ensuite repris son cours habituel, devant une audience soudainement réduite, avec l’arrivée d’un conseiller économique de Joe Biden qui a blagué : « Je pourrai dire à mes enfants que BTS a chauffé la salle pour moi ».

Joe Biden a invité BTS dans le cadre d’une série d’évènements célébrant la communauté asiatique aux États-Unis et dénonçant le racisme dont elle est l’objet.

Le président américain veut évoquer avec le boysband le plus influent du monde « l’inclusion et la représentation » des personnes asiatiques, mais aussi « les crimes racistes et la discrimination dont sont victimes les Asiatiques, qui sont devenus des sujets de plus en plus importants ces dernières années », selon un communiqué de la Maison-Blanche la semaine dernière.

Leur rencontre se déroulera à l’écart de la presse.

La Maison-Blanche veut voir en BTS des « ambassadeurs de la jeunesse qui diffusent un message d’espoir et d’optimisme » dans le monde.

Le septuor a déjà été invité par deux fois à s’adresser aux Nations unies, en 2018 et 2021, à propos en particulier du changement climatique et de la pandémie de COVID-19.

Cela fait bien longtemps que la renommée de ces sept artistes d’une vingtaine d’années a dépassé les frontières coréennes pour déferler sur le monde, et donc sur les États-Unis : trois des chansons de BTS ont figuré en tête du Billboard, le classement américain des chansons les plus populaires.

Ils ont enregistré un chiffre d’affaires annuel record en 2021, de plus d’un milliard de dollars, grâce au contenu en ligne et aux ventes d’albums.

L’équipe de communication de Joe Biden, 79 ans, et président le plus âgé jamais élu aux États-Unis, a lancé depuis son arrivée à la Maison-Blanche une offensive massive en direction du jeune public, passant par des collaborations avec nombre de vedettes et influenceuses ou influenceurs.

L’on a ainsi vu à la Maison-Blanche la dernière sensation de la pop américaine Olivia Rodrigo, ou un groupe adulé des adolescentes et adolescents, les Jonas Brothers, venus enregistrer des vidéos avec le président américain afin de promouvoir la vaccination contre la COVID-19.