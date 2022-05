(Toronto) Le rockeur Jacob Hoggard a peut-être eu une attitude cavalière et été irrespectueux envers les femmes, mais il n’est pas un « violeur en série sadique », ont soutenu ses avocats vendredi.

La Presse Canadienne

Lors de sa plaidoirie finale, l’avocate Megan Savard a dépeint son client comme étant une vedette anxieuse qui avait besoin d’attention et qui s’embarquait fréquemment dans des aventures sexuelles d’un soir pendant les tournées de son groupe, Hedley. Il succombait à la tentation d’avoir des aventures même s’il était en couple.

Me Savard a affirmé que les deux femmes qui accusent Jacob Hoggard d’agression sexuelle ont peut-être été « déçues » par son refus de s’engager dans des relations à long terme, mais que décevoir une partenaire n’est pas un crime.

Jacob Hoggard, âgé de 37 ans, a plaidé non coupable de deux chefs d’accusation d’agression sexuelle causant des lésions corporelles et d’un de contacts sexuels, une accusation liée à des attouchements sexuels d’« une partie du corps d’un enfant âgé de moins de 16 ans ».

La poursuite allègue que le chanteur a violemment agressé sexuellement à plusieurs reprises une admiratrice de 16 ans et une autre jeune femme lors de deux évènements distincts à l’automne 2016. Les deux plaignantes ont témoigné avoir dit « non » fréquemment lors des rencontres et qu’elles pleuraient pendant celles-ci.

Les procureurs ont aussi avancé que Jacob Hoggard a attrapé les fesses de la plus jeune plaignante dans les coulisses après un concert d’Hedley à Toronto en avril 2016. L’admiratrice du groupe avait encore 15 ans à ce moment.

La défense soutient que l’histoire s’étant déroulée dans les coulisses n’est jamais arrivée et que les relations sexuelles étaient consensuelles.

La semaine dernière, Hoggard a affirmé avoir eu des relations sexuelles consensuelles et « passionnées » avec les deux plaignantes dans des chambres d’hôtel de la région de Toronto.

Il a reconnu que certains gestes racontés par les plaignantes — comme avoir craché, les avoir giflées et avoir tenu des propos dégradants à leur endroit — auraient pu arriver en raison de ses habitudes sexuelles.

La poursuite doit livrer sa déclaration finale aux jurés vendredi après-midi. Les délibérations pourraient commencer dès mardi.