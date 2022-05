(Washington) Effervescence à prévoir au 1600 Pennsylvania Avenue : Joe Biden recevra le 31 mai le groupe phare de la K-pop, BTS, dans le cadre d’une série d’évènements célébrant la communauté asiatique aux États-Unis et dénonçant le racisme dont elle est l’objet, a annoncé mardi la Maison-Blanche.

Agence France-Presse

Le président américain évoquera avec le boysband le plus influent du monde « l’inclusion et la représentation » des personnes asiatiques, mais aussi « les crimes racistes et la discrimination dont sont victimes les Asiatiques, qui sont devenus des sujets de plus en plus importants ces dernières années », selon un communiqué.

La Maison-Blanche veut voir en BTS des « ambassadeurs de la jeunesse qui diffusent un message d’espoir et d’optimisme » dans le monde.

Cela fait bien longtemps que la renommée de ces sept artistes d’une vingtaine d’années a dépassé les frontières coréennes pour déferler sur le monde, et donc sur les États-Unis : trois des chansons de BTS ont figuré en tête du Billboard, le classement américain des chansons les plus populaires.

Ils ont enregistré un chiffre d’affaires annuel record en 2021, de plus d’un milliard de dollars, grâce au contenu en ligne et aux ventes d’albums.

L’équipe de communication de Joe Biden, 79 ans, et président le plus âgé jamais élu aux États-Unis, a lancé depuis son arrivée à la Maison-Blanche une offensive massive en direction du jeune public, passant par des collaborations avec nombre de vedettes et influenceuses ou influenceurs.

L’on a ainsi vu à la Maison-Blanche la dernière sensation de la pop américaine Olivia Rodrigo, ou un groupe adulé des adolescentes et adolescents, les Jonas Brothers, venus enregistrer des vidéos avec le président américain afin de promouvoir la vaccination contre la COVID-19.