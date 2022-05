Bien qu’il n’ait pas joué sur l’album phare Close to the Edge, White a participé ensuite à tous les albums studio de Yes, sur près de cinq décennies, y compris sur le dernier album du groupe, The Quest, sorti l’an dernier.

(Seattle) Alan White, batteur de (presque) toujours du groupe Yes, qui a également joué sur des projets avec John Lennon et George Harrison, est mort jeudi à l’âge de 72 ans.

Chris Grygiel Associated Press

Sa famille a indiqué jeudi sur sa page Facebook qu’il était mort à son domicile de la région de Seattle après une brève maladie.

Quelques jours plus tôt, le groupe avait annoncé qu’en raison d’ennuis de santé, White ne participerait pas à la prochaine tournée de Yes au Royaume-Uni pour souligner le 50e anniversaire de l’album phare Close to the Edge.

Alan White avait rejoint Yes en 1972, en remplaçant le batteur d’origine Bill Bruford. Au sein d’un groupe réputé pour ses fréquents changements de membres, White est toujours resté depuis. Il a été intronisé au Temple de la renommée du rock and roll en 2017, en tant que membre du groupe Yes.

Bien qu’il n’ait pas joué sur l’album phare Close to the Edge, White a participé ensuite à tous les albums studio de Yes, sur près de cinq décennies, y compris sur le dernier album du groupe, The Quest, sorti l’an dernier.

Acteur important de la scène « rock progressif » en Angleterre, qui a connu une croissance populaire au début des années 1970 aux côtés de groupes comme Genesis, Pink Floyd et Jethro Tull, Yes était particulièrement connu pour ses arrangements complexes et les compétences musicales de chacun de ses membres.

Lorsque le rock progressif est tombé en désuétude à la fin des années 1970, de nombreux groupes associés au genre ont connu des difficultés. Après un autre changement dans sa composition, mais avec White toujours derrière la batterie, Yes a su se réinventer, dans les années 1980, en tant que groupe plus dur, qui attirait les jeunes plus sensibles au « heavy metal » et aux codes visuels des vidéoclips. Ainsi, en 1983, Yes a sorti l’album à succès 90 125.

Habitant depuis longtemps la région de Seattle, Alan White était né en 1949 à Pelton, dans le comté de Durham, en Angleterre. Sa famille a déclaré qu’il avait commencé des cours de piano à l’âge de six ans et joué de la batterie à l’âge de 12 ans.

White avait commencé à jouer avec des groupes en Angleterre pendant les années 1960. En 1969, John Lennon lui demande de se joindre à son Plastic Ono Band. White a donné un concert en 1969 à Toronto avec le groupe de Lennon, qui comprenait également le guitariste Eric Clapton.

Il a également joué avec un autre Beatles, contribuant à la batterie sur l’album solo de George Harrison All Things Must Pass (1970).