Lubalin, musicien et chanteur montréalais qui a connu un grand succès sur le web avec internet Drama, lancera le 10 juin prochain un nouvel album (EP), Whose Love, qui comprend neuf chansons originales.

Luc Boulanger La Presse

Lubalin collabore entre autres avec Cult Nation pour son nouveau projet musical où figurera la chanson Phoenix (reprise), coécrite avec sa complice artistique Charlotte Cardin.

À la fin de 2020, la notoriété du Montréalais Lubalin est montée en flèche du jour au lendemain grâce à la renommée virale sur TikTok de ses deux parodies vidéos hilarantes, « internet Drama ». Ces capsules ont fait plus de 150 millions de vues, récoltant plus de 27 millions de « likes » et 3 millions de « followers » sur la populaire plateforme. Ce succès viral lui a valu des invitations sur les plateaux des émissions The Tonight Show avec Jimmy Fallon et The Kelly Clarkson Show, et la reconnaissance dans de nombreux médias nord-américains.

« Fasciné par le son depuis son plus jeune âge, Lubalin a rapidement développé une facilité à expérimenter les harmonies, les mélodies, les textures et les timbres vocaux. Inspirée par un large éventail de styles, allant des enregistrements obscurs aux grands succès pop, sa curiosité est le moteur de son processus créatif. Ce sont ces éléments qui rendent sa musique unique », souligne la production dans un communiqué.