L’animateur Freddy Lloyd et le fondateur de Warmup FM, Antony Dagger

Donner une antenne au rap et au hip-hop

Il y a plusieurs années, c’était presque impensable. Mais depuis 2018, il existe bel et bien, à Montréal, une émission de radio qui diffuse exclusivement de la musique rap et du hip-hop.

William Thériault La Presse

« On met de la lumière sur la scène musicale locale et la culture du hip-hop d’une façon qui n’a jamais été faite au Québec, soutient le fondateur du projet, Antony Dagger. Ce n’est pas assez mis de l’avant, mais on a beaucoup de talents à Montréal. »

Avec son coanimateur Freddy Lloyd, Antony reçoit chaque semaine des poids lourds du rap québécois ou des artistes européens, dont les chansons sont majoritairement francophones, et parfois anglophones. Ils accueillent également des talents émergents, ainsi que des personnalités publiques qui gravitent autour du milieu, sans être elles-mêmes des rappeurs.

Lorsqu’ils reçoivent des artistes, ils les invitent à effectuer des performances en direct. Lors du passage de La Presse, Antony et Freddy ont insisté sur l’importance de ce concept. Plusieurs centaines d’auditeurs sont au rendez-vous en temps réel, puis les segments sont partagés en format vidéo sur les réseaux sociaux, où des milliers de personnes supplémentaires les écoutent.

Partout dans le monde, le hip-hop devient le genre de musique le plus populaire. Même au Québec, il y a des artistes pop, par exemple, qui essaient des collaborations avec des rappeurs. Mais le hip-hop aurait pu occuper une plus grande place. Il y a plein d’artistes traditionnels au Québec qui sont à la télé 24 heures sur 24, mais qui n’ont pas le même reach [portée] que certains rappeurs. Freddy Lloyd

Chez les amateurs de musique urbaine et pour les rappeurs de la province, la station est déjà une marque de référence. De fait, Le Warmup FM a déjà reçu plusieurs noms établis du domaine : le collectif 5sang14, Tizzo, Izzy-S, Rowjay, Kay Bandz, Benny Adam, M-Press Live, Soubillz… ce ne sont que quelques exemples, et on pourrait dresser une liste similaire avec des artistes français.

Le Warmup FM a une crédibilité telle que certains jeunes rappeurs offrent parfois de payer pour être interviewés. « Ce n’est pas notre objectif, précise Antony Dagger. On veut que ton but soit de passer au Warmup parce que tu te démarques. Tu dois être persévérant et patient. »

Remplir une case

Après des études en communications au collège de Bois-de-Boulogne, où il a essentiellement passé son temps à la radio étudiante, Antony Dagger a intégré l’équipe de Radio Centre-Ville 102,3 FM, station communautaire multilingue. Il a par la suite créé sa propre image, celle du Warmup FM.

Aujourd’hui, il loue le rez-de-chaussée de Radio Centre-Ville et diffuse trois émissions par semaine. « Sans eux, on ne serait pas où on est maintenant », affirme-t-il.

Selon l’animateur de 26 ans, son projet coche une case qui n’était remplie par aucun autre média : personne, ou presque, n’invite régulièrement des rappeurs.

Il y a souvent des artistes hip-hop importants qui sont de passage à Montréal, et personne n’est capable de faire une entrevue avec eux. Ça, c’est l’ancienne mentalité. Nous, on veut créer une plateforme pour ces gars-là. Antony Dagger

Freddy Lloyd, 38 ans, a grandi en écoutant ce genre de musique. Après avoir étudié en communications dans une université américaine, il estime que les artistes gagnent à participer au Warmup FM. Pourquoi ? Antony et lui sont des connaisseurs de hip-hop qui s’intéressent véritablement à leur parcours, qui peuvent poser des questions improvisées et qui viennent de deux générations différentes.

« Bien sûr que c’est un avantage. Ça va donner une meilleure entrevue », croit-il. L’animateur donne un exemple : « Loud, on va dire, ne sera probablement pas aussi confortable sur le plateau de La semaine des 4 Julie que [dans notre studio]. »

« On a [notamment] réalisé une émission légendaire avec Lost et son équipe, la COVID ne nous a pas arrêtés, et ce n’est que le début », complète Antony Dagger.

Continuer de grandir

Pour la suite des choses, les animateurs du Warmup FM ont pour objectif d’avoir une diffusion continue : sept jours sur sept.

Côté invités, Freddy Lloyd a plusieurs noms en tête. Des visages bien connus de la scène hip-hop au Québec comme Loud, Enima, Souldia, FouKi, Koriass et Zach Zoya sont tous dans sa ligne de mire pour des entrevues et des prestations en direct.

Pour la suite, Antony Dagger évoque la possibilité de créer un gala ou un festival. Toujours dans la même optique : promouvoir le rap et le hip-hop.