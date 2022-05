Melody Gardot et Philippe Powell

Le dépouillement amorcé par Melody Gardot sur Sunset in the Blue se poursuit sur Entre eux deux. Elle propose pour la première fois un album en duo. Son partenaire pour ce pas de deux ? Le pianiste et compositeur Philippe Powell, fils du légendaire guitariste brésilien Baden Powell de Aquino.

Alexandre Vigneault La Presse

Le piano est le seul instrument d’accompagnement sur ce sixième album studio de la chanteuse aux lunettes noires. Philippe Powell ne joue toutefois pas qu’un rôle d’accompagnateur sur ces chansons douces : ici et là, il glisse sa voix de miel sous celle, toujours suave, de Melody Gardot. Son piano est tantôt bleuté, tantôt sautillant (À la tour Eiffel), et touché d’une manière délicate, même dans les moments bluesés plus toniques.

Installée en France depuis des années, Melody Gardot propose ici trois chansons en français : Plus fort que nous, À la tour Eiffel et Fleurs du dimanche, des chansons romantiques qui vont parfaitement à la chanteuse habituée aux atmosphères tamisées. Philippe Powell mène quant à lui la danse sur Samba Em Preludio (Un jour sans toi), qu’il amorce en portugais et où l’Américaine prend le relais en français – et un peu en dans la langue de João Gilberto.

Entre ces deux-là, le courant passe, la musique coule et l’élégance domine. Les poésies de l’une et de l’autre s’allient avec fluidité, même dans les moments les plus économes comme Ode to Every Man, plus proche du spoken word que de la chanson. Entre eux deux ne sort pas des sentiers battus. Il étend un peu plus, en revanche, l’univers de Melody Gardot avec le bon goût qu’on lui connaît et a tout ce qu’il faut pour mettre de la douceur dans nos fins de journée. Que demander de plus ?

