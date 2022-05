Kevin Morby nous a habitués à des albums de grande qualité depuis ses débuts, en 2013. Son Harlem River regorge de grandes pièces, et il en est de même pour les albums subséquents, de City Music à Sundowner, où les ritournelles alt-country entrent dans le cortex sans jamais vraiment en ressortir. Voilà un artiste qui a su éviter les faux pas au fil des chansons offertes.

Philippe Beauchemin La Presse

Et voici que nous arrive This Is a Photograph, son sixième opus. Morby y joue à fond la carte de la nostalgie et des souvenirs, ce qui n’est pas une première pour le chanteur de Memphis, berceau du rock’n’roll américain, où les fantômes d’Elvis, de Johnny Cash, d’Isaac Hayes, de B. B. King et d’Otis Redding planent toujours.

Musicalement, Morby ne joue pas dans les talles de ces artistes disparus. Non, This Is a Photograph n’a rien de funk ou de bluegrass. On se rapproche plutôt de l’univers de Bob Dylan – le folk rock entendu, les refrains accrocheurs, l’utilisation de la guitare sèche – et un peu de celui de Lou Reed – les histoires imagées, la voix détachée. Plus actuel, on pense à War On Drugs, à maintes reprises.

Au fil des écoutes de This Is a Photograph, on décèle tout l’amour de Kevin Morby pour la musique écrite par les grands du rock qui ont marqué le tournant des années 1970. Et aussi tout l’amour qu’il voue à ceux qui ont construit la personne qu’il est aujourd’hui.

Pour raconter son passé et ses souvenirs de jeunesse, le chanteur ajoute aux sonorités folk et country traditionnelles quelques trompettes bien placées, une collaboration heureuse avec Erin Rae – en duo sur la pièce Bittersweet, TN –, de même qu’une orchestration classique rafraîchissante. Les violons deviennent aériens dans la deuxième partie de l’album, où Morby ralentit le tempo et laisse les histoires prendre le dessus sur la construction musicale.

Avec This Is a Photograph, Kevin Morby nous invite à entrer dans sa demeure familiale pour feuilleter en sa compagnie son album de photos de famille. Et on accepte l’invitation avec grande joie.

