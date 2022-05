Bryan Adams se produira notamment à Montréal, Québec, Trois-Rivières et Alma.

Photo Mark Zaleski, archives Associated Press

(Toronto) Bryan Adams entreprendra cet été une tournée canadienne qui inclura quatre spectacles au Québec.

Sadaf Ahsan La Presse Canadienne

Il montera ainsi sur la scène de l’Amphithéâtre Cogeco de Trois-Rivières le 7 septembre, puis sur celle de la Place Festivalma d’Alma le 9 septembre.

Il se produira ensuite au Centre Videotron de Québec le 10 septembre, puis au Centre Bell, à Montréal, le 12 septembre.

La tournée suit la sortie du 15e album studio du chanteur, So Happy It Hurts, en mars.

Bryan Adams a donné des spectacles en Europe avant la sortie de l’album en janvier et conclura cette partie de sa tournée en juillet.

Il commencera sa tournée canadienne avec des spectacles à l’Île-du-Prince-Édouard en août et la conclura à Vancouver, en novembre.

Une semaine avant la sortie de So Happy It Hurts, le musicien canadien a aussi fait paraître l’album numérique Pretty Woman — The Musical.

Cet album inclut la musique qu’il a créée avec son collaborateur de longue date, l’auteur-compositeur canadien Jim Vallance, pour la comédie musicale du même nom présentée à Broadway en 2018.