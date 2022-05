Incommodée par des problèmes de santé, Charlotte Cardin a été forcée de reprogrammer à novembre ses quatre spectacles prévus à l’Impérial Bell, à Québec.

Pierre-Marc Durivage La Presse

« C’est très difficile pour moi de prendre une telle décision, mais selon les recommandations de mon médecin, je dois absolument me reposer cette semaine pour ne pas empirer ma condition, a indiqué la chanteuse sur sa page Facebook. Je suis désolée et très attristée par cette situation, mais je tiens toujours à vous donner des bons shows et je n’en serais pas physiquement capable en ce moment. Je vous remercie (encore une fois) pour votre grande patience. J’ai tellement hâte de vous retrouver. »

La récente gagnante de quatre prix Juno, dont celui d’album de l’année, avait d’abord annulé son spectacle prévu mercredi, mais a par la suite dû renoncer aussi à ses concerts de jeudi à samedi.

« Je me suis rendue ce matin à la ville de Québec en essayant de me pousser à combattre des symptômes déjà forts depuis 24 h, avait d’abord indiqué l’artiste, mercredi. Je n’ai pas été capable de passer à travers le soundcheck tant je suis faible. C’est le deuxième concert de la tournée que je dois annuler pour des raisons de maladie et ça me brise le cœur. Je suis profondément désolée. »

L’Imperial Bell a rapidement annoncé que les spectacles allaient avoir lieu du 18 au 21 novembre. Les détenteurs de billet pour la représentation du 18 mai seront tous remboursés et recevront par courriel un lien de prévente exclusive pour le spectacle du 21 novembre 2022.

Quant aux gens qui détiennent des billets pour les autres représentations, ils seront honorés lors de la nouvelle date : le spectacle du 19 mai est remis au 20 novembre, le 20 mai au 18 novembre et le 21 mai au 19 novembre.

Les gens qui ne seraient plus en mesure d’assister aux spectacles sont invités à écrire au billetterie@imperialbell.com pour obtenir un remboursement.