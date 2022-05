(Toronto) L’auteure-compositrice-interprète montréalaise Charlotte Cardin est sortie grande gagnante des prix Juno 2022, avec un total de quatre trophées.

David Friend La Presse Canadienne

Elle a reçu le prix de l’album de l’année pour Phoenix lors de la cérémonie de dimanche après que le disque a remporté l’album pop de l’année lors de l’évènement de samedi. Elle a également été nommée artiste de l’année et a remporté la statuette pour la chanson de l’année pour Meaningless.

« C’est tellement spécial pour moi », a déclaré en anglais Charlotte Cardin en acceptant son quatrième prix, se disant bouleversée, sur la scène Budweiser de Toronto.

Parmi les autres gagnants, le groupe de rock de Hamilton, Arkells, a été élu groupe de l’année, et Haviah Mighty est devenue la première femme à recevoir l’album de rap de l’année pour Stock Exchange.

Elle a déclaré que ce prix était pour les femmes dans le hip-hop.

La chanteuse pop de Vancouver Jessia a remporté le prix de la révélation de l’année en partie grâce au succès retentissant de sa chanson I’m Not Pretty sur TikTok.

Deborah Cox a été intronisée au Temple de la renommée de la musique canadienne par l’ancien joueur des Raptors de Toronto, Chris Bosh, qui a raconté à la foule comment son tube Nobody’s Supposed to Be Here lui a laissé une impression durable.

Hommage à Avril Lavigne

Rien n’était compliqué quand il s’agissait de montrer son appréciation pour Avril Lavigne aux prix Juno de cette année.

Après que la plus grande soirée musicale du Canada se soit transformée en cérémonie virtuelle au cours des deux dernières années, la célébration a accueilli son public à bras ouverts et plein d’amour pour la princesse pop canadienne de Napanee, en Ontario.

Avril Lavigne a interprété un mélange de ses plus grands succès, dont Complicated, Girlfriend, Sk8er Boi et I’m With You, avant de remettre à Shawn Mendes le prix du choix des fans de TikTok.

Même l’animateur de Junos, Simu Liu, a rendu hommage à Avril Lavigne en chantant une interprétation acoustique très décalée de Complicated, avec un accueil très favorable du public.

« J’aurais dû commencer sur une note plus basse », s’est lamenté Simu Liu alors que la performance déraillait intentionnellement.

Ce fut l’un des nombreux moments de mise en scène de la star de Shang-Chi qui a ouvert les Junos avec un clin d’œil à son personnage Marvel avant de se lancer dans sa propre version de la célèbre promesse « Je suis canadien » de Molson.

Simu Liu a également profité de l’occasion pour devenir un peu plus politique en récitant : « Le Canada est un endroit où le gouvernement est aussi notre trafiquant de drogue ; et nous sommes dans le snowboard, pas le waterboarding ; et où une femme a toujours le droit de choisir. »

Quelques instants plus tard, il a rejoint la star de TikTok Tesher pour interpréter la danse virale de Jalebi Baby.

Note aux lecteurs : Lieu de l’évènement. La version précédente indiquait Palais des congrès du Toronto métropolitain au lieu de scène Budweiser.