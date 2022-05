Partie en tête avec six sélections, Charlotte Cardin a brillé à la 51e remise des prix Juno. La chanteuse montréalaise a gagné son quatrième trophée (album de l’année) dans un gala sobre où les performances – dont la sienne – ont été à l’honneur.

Alexandre Vigneault La Presse

Devant Bieber et Mendes

PHOTO NATHAN DENETTE, LA PRESSE CANADIENNE Charlotte Cardin, lauréate du prix Juno de l’album de l’année (pour Phoenix)

« Je suis complètement sous le choc », a dit Charlotte Cardin, en recevant le prix de l’album de l’année. On la comprend : elle venait de coiffer au fil d’arrivée des pointures comme Justin Bieber et Shawn Mendes. La chanteuse montréalaise a été la grande gagnante des Juno 2022, où elle a remporté quatre des six prix pour lesquels elle était en lice. En plus d’être nommée artiste de l’année – devant The Weeknd et, encore une fois, Justin Bieber –, elle a remporté les prix remis à l’album pop de l’année pour Phoenix et de la chanson de l’année pour Meaningless, qu’elle a d’ailleurs interprétée avec aplomb durant le gala présenté à CBC. Seul le prix du public lui a échappé lors de la remise de prix tenue à Toronto dimanche soir.

Jessia, Arkells et Haviah Mighty

PHOTO COLE BURSTON, REUTERS Haviah Mighty, lauréate du meilleur album rap de l’année, en prestation à la soirée des Juno

Arkells, qui a offert la première prestation de la soirée, a remporté le Juno remis au groupe de l’année. Un peu plus tôt, Haviah Mighty avait mis la main sur le premier prix remis en ondes, celui du meilleur album rap, pour Stock Exchange, qu’elle a dédié aux femmes dans le monde du hip-hop. Jessia, de la Colombie-Britannique, a été couronnée révélation de l’année. Plusieurs Québécois en lice s’étaient déjà illustrés lors d’une remise de prix tenue samedi, parmi lesquels Xavier Dolan (clip de l’année pour Easy On Me d’Adele), Cœur de pirate (album francophone pour Impossible à aimer) et Kaytranda (album dance pour Caution). The Weeknd avait aussi remporté deux prix samedi, dont celui remis à l’auteur-compositeur de l’année.

De la diversité

PHOTO NATHAN DENETTE, LA PRESSE CANADIENNE Mustafa sur la scène des prix Juno

L’acteur Simu Liu, animateur de la soirée, n’a pas causé de vagues avec ses blagues gentilles. Sa seule petite audace aura été de tourner en dérision le coup de poing asséné par Will Smith à Chris Rock lors de la dernière remise des Oscars. Ce qu’on retient davantage, c’est l’accent mis sur la diversité de la scène musicale canadienne. La soirée a notamment été marquée par les performances de Tesher, artiste saskatchewanais dont la pop reggaeton a parfois des accents Bollywood, de Mustafa the Poet, chanteur aux racines soudanaises qui a remporté le Juno remis à l’album alternatif de l’année (pour When Smoke Rises), et un numéro mettant en valeur le duo hip-hop autochtone Snotty Nose Rez Kids. On a aussi entendu un peu de français : le ministre du Patrimoine canadien, Pablo Rodriguez, et la chanteuse Roxane Bruneau se sont en effet adressés en français au public de Toronto au moment de présenter un prix.

Mendes favori du public

PHOTO COLE BURSTON, REUTERS Shawn Mendes a reçu le prix du public.

Le jeune Shawn Mendes a été honoré lors du gala au cours duquel il a reçu le prix du rayonnement international (International Achievement Award). « Quand j’étais jeune, je pensais que si je pouvais écrire juste un hit, les gens m’aimeraient et ce serait assez », a-t-il dit, avant de souligner qu’on vivait dans un monde où il est facile de croire qu’on n’est « jamais assez ». Son message à l’auditoire, c’était plutôt l’inverse : « Ce que vous êtes est déjà suffisant. » Shawn Mendes est revenu sur le plateau un peu plus tard dans la soirée pour accepter le prix du public. « J’ai la chance de faire ce que j’aime le plus dans la vie, et c’est à grâce à vous », a-t-il simplement dit à l’assistance.

Arcade Fire en clôture

Cet assez tranquille gala s’est terminé sur une note un peu plus épique. Arcade Fire, dont l’album WE vient à peine de paraître, a offert la dernière prestation de la soirée. Win Butler, Régine Chassagne et les autres membres du groupe né à Montréal étaient accompagnés de quelques percussionnistes adolescentes pour interpréter Unconditionnal I (Lookout Kid). Arcade Fire a offert une prestation sage, à l’image du reste de la soirée, qui s’est achevée sous une pluie de confettis jaunes.