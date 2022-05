Simple Plan – Harder Than It Looks

Pop-punk décomplexée

Simple Plan avait presque terminé son sixième album quand la pandémie a frappé, seul le mixage n’avait pas encore été finalisé. Le groupe montréalais devait donc lancer Harder Than It Looks à l’été 2020, mais il tenait à présenter les nouvelles chansons en tournée le plus rapidement possible. On a finalement dû attendre presque deux ans, mais c’est peut-être un mal pour un bien.