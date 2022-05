(New York) Elvis Costello, Patti Smith et Mavis Staples sont au nombre des personnalités attendues en fin de semaine à Tulsa, en Oklahoma, pour l’ouverture du Bob Dylan Center, le musée et les archives qui célèbrent la vie et l’œuvre du lauréat du prix Nobel de littérature en 2016.

David Bauder Associated Press

Mais Dylan lui-même ne devrait pas être là — à moins qu’il ne surprenne tout le monde. Son absence à l’inauguration cadre parfaitement avec le personnage, a admis Steven Jenkins, directeur du centre.

Il est certes inhabituel pour une personnalité encore vivante — Dylan aura 81 ans le 24 mai — d’avoir un musée qui lui est consacré, mais telle est l’influence que le chanteur poète a eue sur la musique populaire depuis son apparition au début des années 1960.

Le centre offre une expérience cinématographique immersive, un espace de performance, et un studio où les visiteurs peuvent jouer au réalisateur et mixer différents éléments d’instrumentation dans les chansons de Dylan. On propose aussi une visite organisée où les gens peuvent entreprendre un voyage musical à travers les étapes de sa carrière.

PHOTO SUE OGROCKI, ASSOCIATED PRESS Le centre offre une expérience cinématographique immersive, un espace de performance, et un studio où les visiteurs peuvent jouer au réalisateur et mixer différents éléments d’instrumentation dans les chansons de Dylan.

PHOTO SUE OGROCKI, ASSOCIATED PRESS Un manteau d’une tournée de Bob Dylan en 1978

PHOTO SUE OGROCKI, ASSOCIATED PRESS Les créateurs du musée voulaient proposer une expérience à la fois pour les « fans finis » de Dylan et pour les visiteurs occasionnels qui ne connaissent peut-être pas grand-chose de son œuvre.

PHOTO SUE OGROCKI, ASSOCIATED PRESS Un sac rempli de lettres et de cartes postales adressées à Bob Dylan.

PHOTO SUE OGROCKI, ASSOCIATED PRESS Les paroles de la chanson Talkin' World War III Blues sont imprimées sur les marches de l’escalier.

Steven Jenkins, directeur du Bob Dylan Center











Les archives contiennent aussi plus de 100 000 documents, dont beaucoup ne sont accessibles que par des chercheurs universitaires, sur rendez-vous.

Les créateurs du musée voulaient proposer une expérience à la fois pour les « fans finis » de Dylan et pour les visiteurs occasionnels qui ne connaissent peut-être pas grand-chose de son œuvre.

Le musée espère aussi rendre hommage au processus de création en général : à l’ouverture, il présentera une exposition d’œuvres du photographe Jerry Schatzberg, dont un cliché de Dylan pris en 1965 orne la façade de trois étages du bâtiment de Tulsa.

Mais puisque Dylan est né et a grandi dans le Minnesota, puis a commencé à faire de la musique à New York, et qu’il vit maintenant en Californie, comment un musée consacré à sa vie et son œuvre se retrouve-t-il en Oklahoma ?

Dylan a vendu ses archives en 2016 à la Fondation de la famille George Kaiser, basée à Tulsa, qui gère également le Woody Guthrie Center — un musée qui célèbre l’un des héros musicaux de Dylan et se trouve à quelques pas du nouveau centre. Or, Dylan aime le musée Guthrie et apprécie également les riches collections d’art amérindien de Tulsa, a expliqué le directeur Jenkins.

Bob Dylan a conçu et construit une sculpture en métal de plus de cinq mètres de haut qui sera exposée à l’entrée du musée. Mais sinon, il ne s’est pas mêlé de la conception du musée. « Si Bob nous avait dit ce qu’on pouvait ou ne pouvait pas faire, ça aurait ressemblé à un projet de vanité, d’une certaine manière », a déclaré le concepteur, Alan Maskin. « Ça a été un énorme soulagement de ne pas avoir à satisfaire Bob Dylan. »

En plus d’un souper pour célébrer l’ouverture en fin de semaine, Costello, Smith et Staples donneront des concerts séparés au Cain’s Ballroom, salle emblématique de Tulsa.

Le Centre Bob Dylan ouvrira ses portes au grand public le 10 mai.